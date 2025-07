Inter Under 23 ora è ufficiale | anche i nerazzurri hanno la seconda squadra come la Juve! Dall’allenatore allo stadio | tutti i dettagli

comunicati. L’ Inter  ha ufficialmente dato vita a una nuova pagina della sua storia calcistica con il lancio della Inter U23, una squadra che parteciperĂ alla prossima Serie C Sky Wifi, il campionato di terza serie del calcio professionistico italiano. Questo progetto ambizioso è stato ideato per favorire lo sviluppo dei giovani talenti del Settore Giovanile nerazzurro, offrendo loro l’opportunitĂ di maturare esperienze cruciali senza abbandonare l’ambiente dell’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Under 23, ora è ufficiale: anche i nerazzurri hanno la seconda squadra come la Juve! Dall’allenatore allo stadio: tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: squadra - under - ufficiale - nerazzurri

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Osimhen e il retroscena con Antonio Conte a Dimaro: “Mi alleno finché non trovo un’altra squadra” - Nelle ultime settimane si sta parlando anche della possibilità di rivedere in maglia azzurra Victor Osimhen.

Che squadra di calcio tifa il nuovo Papa? La rivelazione dell'amico stretto: “Grande tifoso…” - Nel Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze c'è euforia per l'elezione a Papa del cardinale Robert Francis Prevost.

Nuove voci su Hakan. I nerazzurri non si fidano dopo il flirt con il Galatasaray, ma intanto si cautelano con lo svizzero: è lui il preferito se parte il turco Vai su Facebook

Nasce l'Inter Under 23, è ufficiale: Vecchi sarà l'allenatore; Dove giocherà l'Inter Under 23: lo stadio della seconda squadra nerazzurra, l'ex Stefano Vecchi allenatore; Inter, le parole d'addio di Inzaghi. Le news in DIRETTA.

Dove giocherà l'Inter Under 23: lo stadio della seconda squadra nerazzurra, l'ex Stefano Vecchi allenatore - L'Inter ha confermato la nascita della formazione Under 23 che parteciperà al campionato di Serie C, Vecchi allenatore. Da msn.com

Nasce l'Inter Under 23, è ufficiale: Vecchi sarà l'allenatore - Mancava solo l'ufficialità, che ora è arrivata: domenica la prima uscita in amichevole contro il Trento ... Scrive msn.com