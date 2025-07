Inter U23 oggi è il giorno della nascita ufficiale | pronto l’ingresso dei nerazzurri nel campionato di Serie C

Inter U23, i nerazzurri entrano a far parte ufficialmente del campionato di Serie C: le ultime sul settore giovanile. L’avventura dell’ Inter U23 entra ufficialmente nel vivo. Nonostante la squadra guidata da Stefano Vecchi abbia già iniziato la preparazione estiva a Riscone, sarà solo oggi, con il Consiglio Federale fissato alle ore 12, che la seconda squadra nerazzurra verrà formalmente iscritta al prossimo campionato di Serie C. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter U23 sarà ripescata insieme al Ravenna, andando così a riempire i posti lasciati vacanti dalle mancate iscrizioni di Spal e Brescia. 🔗 Leggi su Internews24.com

