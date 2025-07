Inter, giornata di allenamenti intensi per gli uomini di Cristian Chivu ad Appiano Gentile: le immagini della seduta nerazzurra. Cristian Chivu vuole iniziare la sua avventura sulla panchina dell ’ Inter con il piede giusto, cancellando la delusione per l’eliminazione rocambolesca dal Mondiale per Club subita contro la Fluminense. Un’uscita amara, arrivata in maniera beffarda, che ha lasciato l’ambiente nerazzurro con la voglia di riscatto immediato. L’ex difensore rumeno, oggi tecnico di grande ambizione e idee chiare, sa bene che la nuova stagione rappresenta una sfida cruciale per riportare l’Inter ai vertici sia in Italia che in Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, tanti i volti appena rientrati ad Appiano Gentile dopo le vacanze estive: le immagini dal centro sportivo – FOTO