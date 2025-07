Inter Lookman trattativa in salita per i nerazzurri | l’Atalanta non scende sotto i 50 milioni

Inter Lookman, servono ancora 2-3 milioni per chiudere la trattativa con l’Atalanta per il proprio gioiello: l’attaccante costa 50 milioni. L’Inter continua il suo pressing per Ademola Lookman, obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco di Chivu in vista della stagione 202526. Tuttavia, la trattativa con l’Atalanta resta in stallo: i bergamaschi non intendono scendere sotto la valutazione di 50 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, l’ Inter ha giĂ provato un primo rilancio, portando l’offerta a 40 milioni, forte anche dell’ok del fondo Oaktree, ma non basta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lookman, trattativa in salita per i nerazzurri: l’Atalanta non scende sotto i 50 milioni

