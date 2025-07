Inter l’ex De Boer vicino alla pensione? Mia moglie preferirebbe anche che non lavorassi più come allenatore…

Inter, le parole dell’ex nerazzurro De Boer in vista dell possibile epilogo della propria carriera calcistica. Frank de Boer, ex tecnico dell’ Inter, non ha fretta di rimettersi in discussione nel mondo del calcio. A quasi nove anni dalla breve e sfortunata esperienza sulla panchina nerazzurra, l’allenatore olandese ha confessato, in un’intervista concessa all’ Algemeen Dagblad, di non sentire affatto la mancanza della panchina. «No, a me non manca affatto», ha dichiarato con franchezza. Le sue priorità , oggi, sembrano essere decisamente cambiate rispetto al passato, e la vita privata ha preso il sopravvento su quella professionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, l’ex De Boer vicino alla pensione? «Mia moglie preferirebbe anche che non lavorassi più come allenatore…»

In questa notizia si parla di: boer - inter - allenatore - vicino

Miangue ripensa al suo esordio con l’Inter: «Ricordo ancora le parole di De Boer, momenti indimenticabili» - di Redazione Miangue ripensa al suo esordio con l’Inter: «Ricordo ancora le parole di De Boer, momenti indimenticabili».

È TUTTO VERO! SIMONE INZAGHI BATTE PEP GUARDIOLA Manchester City - Al Hilal 3-4 Impatto devastante dell'ex allenatore dell'Inter che si è presentato al Mondiale per Club e ha deciso di dominare la scena: ha portato l'Al Hilal ai quarti di finale! Vai su Facebook

L'Inter di De Boer: 4-3-3, tecnica e giovani. Mercato: piacciono Bazoer e Gabigol; Felipe Melo neanche lo nomina: Poi arrivò all'Inter quell'allenatore che non capiva di calcio; E intanto Frank de Boer continua a essere esonerato in tutto il mondo.

Ex Inter, De Boer si ritira? “Mia moglie preferirebbe che non allenassi più. Non dico…” - Frank de Boer non ha alcuna urgenza di tornare su una panchina e pensa alla famiglia: "No, a me non manca affatto allenare" ... Da fcinter1908.it

Crystal Palace: un ex Inter per sostituire de Boer - Il Daily Mirror scrive che Roy Hodgson, ex ct dell`Inghilterra e allenatore dell`Inter, è uno dei candidati per sostituire Frank de Boer, vicino all`esonero. Scrive calciomercato.com