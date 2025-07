Inter Calha resta e riporta il sereno Rilancio dopo la pace con Lautaro | Il mio obiettivo è vincere trofei

Con l'occhiale del saggio indosso, a un passo dai cancelli del centro sportivo, Hakan Calhanoglu ha messo un punto. Ha chiuso una telenovela durata qualche settimana, alimentata dai media turchi e dai viaggi del suo agente Gordon Stipic a Istanbul, dove il centrocampista dell' Inter avrebbe potuto ritrovarsi (non solo per le vacanze) se Galatasaray o Fenerbahçe avessero affondato il colpo. Non è accaduto, il che spinge il giocatore ad offrire il calumet della pace. Alla dirigenza, che non ha apprezzato granché il can can estivo, nonché al capitano Lautaro Martinez. "Resto - è la prima asserzione di Calhanoglu ai cronisti ad Appiano, nel giorno che dà l'avvio alla stagione - Ho già parlato con Lautaro, non c'è problema.

Çalhanoglu 'fa la pace' con l'Inter e il suo ritorno a Türkiye dovrà aspettare: "È il nostro giocatore" - 2025-07-16 13:58:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Hakan Calhanoglu Sembra, ancora una volta, come giocatore del Inter da Milano.

