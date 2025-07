Intelligenza artificiale batte gli studenti alle Olimpiadi di Matematica e reclama la medaglia

Google DeepMind e OpenAI hannoottenuto un risultato che, fino a poco tempo fa, sembrava fuori dalla portata anche dei modelli linguistici più evoluti. Entrambi hanno raggiunto il punteggio necessario per una medaglia d’oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica, risolvendo cinque problemi su sei, sottoposti agli stessi criteri di valutazione utilizzati per gli studenti. Un risultato che apre nuove domande sul ruolo che questi strumenti potranno assumere in ambiti scientifici di alto livello. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: studenti - olimpiadi - matematica - medaglia

Arriva la conferma: lezioni in Dad per alcuni studenti delle scuole superiori durante le Olimpiadi - Grazie alla fattiva e proficua collaborazione con la Prefettura, il Comitato Olimpico, gli enti territoriali e le società di trasporto pubblico locale sarà assicurata continuità all’attività scolastica in provincia di Sondrio durante i XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 6 al 22.

Olimpiadi invernali 2026: continuità didattica in provincia di Sondrio, ma anche PCTO per studenti di Bormio - In occasione dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina in programma dal 6 al 22 febbraio 2026, l' Ufficio Scolastico Regionale Lombardo comunica in una nota la continuità dell'attività scolastica in provincia di Sondrio per il periodo dei Giochi.

Olimpiadi della Cultura, a Legnano i campioni incontrano gli studenti nelle scuole - Legnano (Milano) – La marcia di avvicinamento ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina è iniziata, anche per Legnano: parte dalle scuole, infatti, “Attiva.

Olimpiade Internazionale di Matematica (IMO) a Sunshine Coast in Australia, gara di matematica per studenti di scuola secondaria superiore di tutto il mondo. Alla competizione hanno partecipato 630 concorrenti, di cui 69 ragazze, provenienti da 110 nazioni. Vai su Facebook

Intelligenza artificiale batte gli studenti alle Olimpiadi di Matematica e reclama la medaglia; L’AI vince le Olimpiadi di Matematica (con un trucco); Numerose medaglie per la squadra nazionale serba alle Olimpiadi in matematica e informatica.

Per la prima volta le intelligenze artificiali di Google e OpenAI hanno vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di matematica - Gemini Deep Think, a differenza del "fratello" di ChatGpt, ha partecipato ufficialmente alle competizioni. Riporta msn.com

AI di OpenAI batte gli studenti migliori alle Olimpiadi di matematica - L'AI sperimentale di OpenAI conquista la medaglia d'oro alle Olimpiadi Internazionali di Matematica 2025, risolvendo 5 problemi su 6. Scrive msn.com