Integratori di vitamina D l’analisi degli esperti | solo due preparati hanno ricevuto una valutazione molto buona

Nell’estate 2024, la qualitĂ degli integratori di vitamina D è stata sottoposta a una revisione rigorosa dagli esperti del settore. Un’indagine indipendente su 23 prodotti diffusi in Italia e in Europa ha messo in luce criticitĂ significative: solo due integratori hanno ottenuto la valutazione “molto buona”, mentre gran parte degli altri presenta rischi come sovradosaggio e ingredienti potenzialmente dannosi. Questa analisi aggiornata offre una panoramica chiara su efficacia, sicurezza e rischi associati all’integrazione di vitamina D, aiutando i consumatori a fare scelte informate e sicure per la propria salute. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Integratori di vitamina D, l’analisi degli esperti: solo due preparati hanno ricevuto una valutazione molto buona

