Integrare gli strumenti di intelligenza artificiale nei processi aziendali

Gli strumenti di intelligenza artificiale hanno conosciuto, negli ultimi anni, una vera e propria esplosione. Ogni giorno si sente parlare di nuovi tool, nuove funzionalità , nuovi sviluppi, tanto che orientarsi in questo ricco e complesso panorama diviene, per il neofita, sempre più difficile. Per questo motivo, per implementare strumenti di AI nei processi aziendali, è fondamentale richiedere una consulenza intelligenza artificiale specializzata a professionisti del settore. In questo modo, si avrà la certezza di riuscire a individuare a colpo sicuro i tool migliori per raggiungere gli obiettivi stabiliti e soddisfare specifiche esigenze.

Intelligenza artificiale e bambini, De Martin (Politecnico di Torino): “Dico no, non hanno gli strumenti per capire” - Torino, 10 maggio 2025 - Intelligenza artificiale e bambini. Juan Carlos De Martin, professore di Ingegneria informatica e co-direttore del Centro Nexa su Internet e società al Politecnico di Torino, voce autorevole in questo campo, autore del libro ‘Contro lo smartphone.

Frassinetti: “Priorità alla formazione docenti nell’era dell’intelligenza artificiale. Prima viene il nostro cervello, strumenti digitali sempre guidati dall’uomo - Il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ai microfoni di TgCom24, ha delineato le direttive ministeriali per la formazione degli insegnanti, identificando questo ambito come priorità strategica per l'adeguamento del sistema scolastico alle sfide dell'innovazione tecnologica.

Intelligenza artificiale negli studi tecnici: il nuovo manuale pratico per professionisti - Come utilizzare ChatGPT per ottimizzare documentazione, progettazione e gestione operativa: una guida pratica per chi lavora negli studi tecnici ... Lo riporta ediltecnico.it