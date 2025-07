Instagram e Facebook a pagamento cosa fare con i messaggi di Meta e come funziona l'abbonamento

Milioni di utenti in Italia stanno ricevendo avvisi su Facebook e Instagram. Meta sta chiedendo agli utenti di scegliere tra un abbonamento messile o le pubblicitĂ personalizzate per utilizzare gratuitamente i social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: instagram - facebook - meta - abbonamento

Facebook e Instagram a pagamento: perché Meta sta inviando altri messaggi? - Roma, 23 luglio 2025 - Facebook e Instagram a pagamento: ormai è una realtà . A milioni di utenti stanno arrivano in queste ore strani messaggi e, all’improvviso, ci si ritrova con una schermata che blocca post, storie e qualsiasi attività si stava facendo in quel momento.

Facebook e Instagram a pagamento? L’avviso agli utenti e cosa fare per usarli gratis - Negli ultimi giorni, milioni di utenti europei di Facebook e Instagram si sono imbattuti in un messaggio che ha generato molta confusione e, in alcuni casi, vero e proprio panico: per continuare a usare le piattaforme social sarà necessario pagare? La domanda è lecita, considerando che il messaggio blocca l’accesso alle app finché non si compie una scelta tra due opzioni, entrambe ufficiali e proposte direttamente da Meta, la società madre di entrambi i social network.

Dati personali in pasto all’intelligenza artificiale di Facebook e Instagram: oggi ultimo giorno per opporsi - Oggi, lunedì 26 maggio 2025, è l’ultimo giorno per opporsi all’utilizzo dei propri dati personali da parte di Meta (Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp) per l’addestramento della sua intelligenza artificiale generativa, Meta AI.

In queste ore potresti aver ricevuto una notifica sul tuo profilo Instagram direttamente da Meta che ti propone un abbonamento. Cosa fare se ricevi la notifica ? Vai su Facebook

Facebook e Instagram a pagamento? Come continuare a usarli gratis; Meta, abbonamento a pagamento per eliminare la pubblicitĂ su Facebook e Instagram; Instagram e Facebook a pagamento o con pubblicitĂ : come continuare a usarli gratis.

Pubblicità o abbonamento, nuove notifiche sui social di Meta - Nuovo invio di notifiche per gli utenti in Unione Europea che usano Facebook e Instagram. Si legge su msn.com

Meta, abbonamento a pagamento per eliminare la pubblicità su Facebook e Instagram - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meta, abbonamento a pagamento per eliminare la pubblicità su Facebook e Instagram ... Segnala tg24.sky.it