Insigne alla Lazio? Sarri fa chiarezza | L’ho cestinata

Maurizio Sarri ha fatto chiarezza sull’indiscrezione legata all’arrivo di Lorenzo Insigne alla Lazio: “L’ho cestinata”. In casa Lazio, è un’estate diversa dal solito. I biancocelesti, causa le note vicende economiche, non possono investire sul mercato in entrata e, di conseguenza, la rosa sarĂ limata meticolosamente anche in uscita. Una situazione complicata, e inaspettata, che Maurizio Sarri ha dovuto affrontare quando ha deciso di tornare sulla panchina dei biancocelesti dopo una stagione di pausa. Nonostante ciò, nelle ultime settimane si era vociferato di un possibile approdo di Lorenzo Insigne nella Capitale a gennaio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Insigne alla Lazio? Sarri fa chiarezza: “L’ho cestinata”

In questa notizia si parla di: sarri - lazio - insigne - chiarezza

Sarri Lazio, che bordata di Cassano: «Mi sembra Mazzarri due. E’ andato alla Lazio perché non aveva altre offerte» - Sarri Lazio, che bordata di Antonio Cassano: «Mi sembra Mazzarri due. E’ andato alla Lazio perché non aveva altre offerte».

Lazio ufficiale: addio a Baroni, Sarri è il nuovo allenatore - Roma 2 giugno - Festa della Repubblica, giorno per celebrare la nascita nel 1946 dell'attuale ordinamento dello Stato Italiano, giorno in casa Lazio per voltare pagina e cominciare a scrivere un nuovo futuro.

Che fa Maurizio Sarri? Ora valuta una proposta che lo intriga più della Lazio - Un ritorno clamoroso o un nuovo orizzonte: Sarri è davanti a scelte che accendono la mente e il cuore.

: Lorenzo #Insigne si espone con chiarezza sul possibile ritorno in Italia e, in particolare, su un eventuale approdo alla #Lazio. Clicca per scoprire Vai su X

SAGGIA DECISIONE tener fuori da Formello i nemici della Lazio. Ve lo avevo anticipato qualche giorno fa che sarebbe stata la soluzione migliore. Se poi qualcuno non invierĂ la propria domanda ce ne faremo (sorridendo) una ragione. Noi ovviamente lo fare Vai su Facebook

Insigne alla Lazio? Sarri fa chiarezza: “L’ho cestinata”; Lazio, massima chiarezza e rinforzi a gennaio: l’ultimatum di Sarri a Lotito; Lazio, bufera mercato: Lotito sfida la Figc e Sarri furioso vuole chiarezza.

Sarri svela come ha reagito quando ha scoperto che la Lazio non può fare mercato: “Lotito mi ha fregato” - Maurizio Sarri torna sulla panchina della Lazio e racconta la sua reazione alla scoperta del blocco del mercato imposto dalla FIGC ... Scrive fanpage.it

Insigne-Lazio, la promessa di Lotito prenderà forma? Intanto su Sarri è risaputa una cosa - Lazio si fa sempre più caldo, con la trattativa che entra nel vivo e promette di diventa ... Come scrive lazionews24.com