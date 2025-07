innocence trame e anticipazioni puntate del 26 e 27 luglio della soap di canale 5

Con l’arrivo del fine settimana, torna l’appuntamento su Canale 5 con la soap turca Innocence ( Masumiyet). Cosa accadrĂ negli episodi in onda in daytime sabato 26 e domenica 27 luglio? Scopriamolo insieme. Trame Innocence del 26 e 27 luglio: Ilker e Irem si sposano in carcere. Harun sarĂ costretto a cedere e rinunciare a proteggere sua figlia, che deciderĂ di coronare il suo sogno d’amore mostrandosi disposta a sposare il “suo” Ilker in carcere. La decisione di celebrare le nozze all’interno della struttura carceraria scuoterĂ molti animi, quello di Harun in primis. Ilker e Irem diventeranno marito e moglie, ma neppure questo basterĂ a fermare Harun, che inizierĂ subito una battaglia legale per fare annullare il matrimonio della figlia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

