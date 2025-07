Brutto incidente per un autobus a Eccles, in Inghilterra. Il pullman infatti ha perso il tetto cercando di passare sotto un ponte, sul quale scorre una condotta dell’acquedotto. Nell’incidente sono rimaste ferite 20 persone, tre delle quali in maniera grave. L’autista è stato arrestato per guida pericolosa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Inghilterra, l'autobus è troppo alto: sbatte contro il ponte e perde il tetto