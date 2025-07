Infrastrutture l’appello della segretaria Cisl | In Toscana forti ritardi sui progetti

FIRENZE – “Dobbiamo avere una visione complessiva della Toscana del domani, anche sulle infrastrutture. Se osserviamo il difficile periodo economico che stiamo vivendo e con esso i l bisogno di velocitĂ e gestione delle transizioni del mondo del lavoro, continuiamo a riscontrare un forte ritardo delle infrastrutture progettate, che servirebbero a garantire sviluppo e crescita fondamentali e necessarie per la nostra regione.” Lo ha detto la segretaria generale Cisl Toscana, Silvia Russo, intervenendo oggi al convegno organizzato dalla Regione sul Priim, Piano regionale integrato infrastrutture e mobilitĂ . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

