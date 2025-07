Infarto ogni minuto conta I consigli dell’Asl | Mai recarsi da soli al pronto soccorso

Pisa, 24 luglio 2025 – Mai sottovalutare i campanelli d’allarme di un infarto, perchè mai come in questi casi il fattore tempo è decisivo. “Se pensi di avere un infarto, chiama il 112”. È questo il messaggio, semplice e chiaro, che l’Azienda USL Toscana nord ovest rivolge alla popolazione per contrastare un comportamento ancora troppo diffuso: recarsi autonomamente al pronto soccorso di fronte ai sintomi riconducibili a un attacco cardiaco. In caso di sospetto infarto, infatti, non bisogna chiamare il medico di famiglia, né recarsi in ospedale con mezzi propri, anche se accompagnati. Ogni minuto è prezioso e può fare la differenza tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

