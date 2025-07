Incidenti stradali Istat Purcaro DEKRA | Urgente rafforzare la cultura della sicurezza stradale

“I dati Istat relativi al 2024 evidenziano una situazione preoccupante: il numero di morti in incidenti stradali si mantiene a 3.030, con un lieve calo rispetto al 2023, ma aumenta il numero delle vittime tra i giovani di età compresa tra i 20 e i 29 anni, mentre tra le donne le fasce più colpite so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidenti stradali Istat. Purcaro, DEKRA: “Urgente rafforzare la cultura della sicurezza stradale”

Incidenti stradali: scontro tra auto su A1 nel frusinate, 2 feriti gravi - Roma, 8 mag. (LaPresse) – E’ di due feriti gravi, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza del chilometro 637 nel tratto compreso nel comune di Ceprano (Frosinone), in direzione Napoli.

Incidenti stradali, Primo maggio di sangue: muoiono tre motociclisti - Firenze, 2 maggio 2025 – Tre famiglie distrutte dal dolore, piombate nella disperazione nella giornata del Primo Maggio tra Toscana e Umbria.

Incidenti stradali: sbalzata da auto a 5 metri, grave bimba di 5 anni - MIlano, 16 mag. (LaPresse) – Una bambina di 5 anni è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima delle 16 in via Fantasina, all’altezza del civico 13, a Cellatica, in provincia di Brescia.

Incidenti, Aci-Istat: livelli pre-pandemia, in aumento i feriti - pandemia, con un aumento degli spostamenti legati al lavoro, allo studio e al turismo. Come scrive ansa.it