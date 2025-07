Incidenti stradali in Toscana | aumentano i sinistri calano i morti

Firenze, 24 luglio 2025 – In Toscana si muore meno sulle strade, ma si continua a rimanere coinvolti – e feriti – in incidenti con frequenza crescente. È quanto emerge dai dati dell’ultimo rapporto Istat relativo ai sinistri del 2024. Dati che certificano una situazione in chiaroscuro: rispetto al 2023 aumentano gli incidenti (+241 casi), ma scendono le vittime. Nel dettaglio, nel 2024 sono stati registrati 15.174 incidenti stradali con lesioni a persone, contro i 14.933 dell’anno precedente. I morti sono stati 188, in calo rispetto ai 202 del 2023, i feriti 19.465. Il tasso di mortalità stradale si attesta a 5,1 ogni 100mila abitanti, in linea con la media nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidenti stradali in Toscana: aumentano i sinistri, calano i morti

In questa notizia si parla di: incidenti - stradali - toscana - aumentano

Incidenti stradali: scontro tra auto su A1 nel frusinate, 2 feriti gravi - Roma, 8 mag. (LaPresse) – E’ di due feriti gravi, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza del chilometro 637 nel tratto compreso nel comune di Ceprano (Frosinone), in direzione Napoli.

Incidenti stradali, Primo maggio di sangue: muoiono tre motociclisti - Firenze, 2 maggio 2025 – Tre famiglie distrutte dal dolore, piombate nella disperazione nella giornata del Primo Maggio tra Toscana e Umbria.

Incidenti stradali: sbalzata da auto a 5 metri, grave bimba di 5 anni - MIlano, 16 mag. (LaPresse) – Una bambina di 5 anni è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima delle 16 in via Fantasina, all’altezza del civico 13, a Cellatica, in provincia di Brescia.

Incidenti stradali in Toscana: aumentano i sinistri, calano i morti; Istat, in aumento incidenti stradali con vittime e feriti; Grosseto, incidenti stradali: i dati Istat. In Maremma il tasso di mortalità più alto della Toscana.

Incidenti stradali in Toscana: aumentano i sinistri, calano i morti - Nel 2024 sono state 188 i le vittime sulle strade della regione ... Si legge su lanazione.it

Istat, in autostrada incidenti e morti sono aumentati del 7 per cento - I comportamenti errati alla guida più frequenti si confermano essere la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità elevata ... Secondo repubblica.it