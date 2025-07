Incidenti stradali Genova peggio solo di Roma e Milano

Nel 2024 sono aumentati i feriti sulla strada a Genova, che si attesta al terzo posto nella classifica dei grandi comuni dietro Roma e Milano. Lo rivela l'Istat, secondo cui nel 2024 si è consolidato definitivamente il ritorno a una mobilità su livelli analoghi a quelli pre-pandemia, con un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: genova - roma - milano - incidenti

Treno in tilt, “Freccia” serale da Roma a Genova accumula 300 minuti di ritardo - Il convoglio partito da Roma alle 16.20 si è fermato ad Arezzo per guasto elettrico e rischio incendio: viaggiatori costretti al trasbordo

Danni maltempo: da Roma altri 8 milioni per interventi tra Genova, Imperia e Savona - Via libera da parte del Consiglio dei ministri allo stanziamento di ulteriori 8 milioni di euro a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito in particolare la Città metropolitana di Genova e le province di Imperia e Savona tra il 9 febbraio e il 31 marzo 2024.

Ex Ilva, Salis a Roma da Urso: "Genova ha un ruolo chiave, futuro produttivo e sostenibile per Cornigliano" - Dopo l’annuncio di ieri, l’incontro c’è stato. La sindaca di Genova Silvia Salis ha visto oggi a Roma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per discutere del futuro dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano, al centro del dibattito sulla riconversione degli impianti con.

Incidenti stradali, Genova peggio solo di Roma e Milano https://ift.tt/QkHd2tP https://ift.tt/xnZzwls Vai su X

L'autostrada A10 Genova-Savona è stata chiusa al traffico tra i caselli di Genova Pegli e Genova Pra' in direzione Savona a causa di un incidente che ha coinvolto cinque veicoli, di cui due autocarri e tre auto Vai su Facebook

Incidenti stradali, Genova peggio solo di Roma e Milano; Il traffico sulle autostrade oggi 24 luglio 2025 in tempo reale; In Liguria aumentano incidenti in strada e vittime.

In Liguria aumentano incidenti in strada e vittime - 960 gli incidenti stradali in Liguria nel 2024 (+5,7%) che hanno provocato 62 morti (+12,7%) e 9. Lo riporta rainews.it

In Liguria 7.960 incidenti stradali nel 2024 con 62 morti +12,7% - 960 gli incidenti stradali in Liguria nel 2024 in crescita del 5,7% rispetto ai 7. Da msn.com