Incidente spaventoso in Italia auto distrutte | chiusa la strada

Un impatto violentissimo, le lamiere contorte, la corsa disperata dei soccorsi: è questo lo scenario che si è presentato nella mattinata del 24 luglio 2025 sulla fondovalle Vitulanese, in provincia di Benevento, all’altezza dello svincolo per Castelpoto. Due auto si sono scontrate frontalmente in un tratto già noto per la sua pericolosità . Un uomo di 37 anni è morto sul colpo, mentre un 52enne è deceduto poco dopo nonostante i tentativi dei medici del 118. Leggi anche: Aereo precipitato in autostrada, il video choc dell’impatto Leggi anche: Cade catrame bollente dal terrazzo su un bimbo di 6 mesi: tragedia in Italia Strada chiusa e rilievi in corso. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Incidente spaventoso in Italia, auto distrutte: chiusa la strada

In questa notizia si parla di: auto - incidente - spaventoso - italia

