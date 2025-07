Incidente mortale sul trattore | Ottati piange il papà del sindaco i funerali

Ottati piange Raffaele Guadagno, il 78enne deceduto dopo essere caduto dal trattore, ieri mattina, ad Aquara. Ex dipendente per Poste Italiane a Castelcivita, Guadagno, papà del sindaco di Ottati, Elio Guadagno, era benvoluto e stimato da tutti. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvarlo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: trattore - ottati - piange - papà

Si ribalta trattore ad Aquara: muore il padre del sindaco di Ottati - Tragedia questa mattina nell'area agricola tra Aquara e Ottati. Un contadino di 79 anni è deceduto in seguito al ribaltamento del trattore.

Ottati, tragedia sul trattore: 79enne cade e muore - Tempo di lettura: < 1 minuto In un incidente avvenuto questa mattina, tra Ottati e Castelcivita, un uomo di 79 anni, Raffaele Guadagno ha perso la vita mentre era a bordo di trattore.

Campania, a Ottati (SA) muore travolto dal trattore: terza morte per ribaltamento di trattore in poco più di un mese - Federacma: “Tre vittime in poco più di un mese. Serve subito la revisione dei mezzi agricoli”. Ancora una vittima tra gli agricoltori campani.

Incidente mortale sul trattore: Ottati piange il papà del sindaco, i funerali; Ottati piange la scomparsa di Raffaele Guadagno: la comunità si stringe al dolore del sindaco Elio; Ottati piange Raffaele Guadagno, vittima di un incidente agricolo.