Chi era la vittima dell’incidente a Forlì?. Maurizio Crescenzo, 56 anni, originario di Sarno ma residente da tempo a Forlì, ha perso la vita nella mattinata del 24 luglio in un tragico incidente stradale avvenuto in via Lughese, all’altezza del civico 184. L’uomo stava rientrando a casa a bordo della sua Honda Forza 750, appena acquistata. Era uscito da meno di mezz’ora per un giro in moto quando si è scontrato frontalmente con una Suzuki Jimny guidata da un pensionato di 81 ann i. Come è avvenuto lo scontro fatale?. Secondo i primi rilievi, il conducente dell’auto stava uscendo da un’abitazione privata immettendosi su via Lughese in direzione Forlì. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Incidente mortale a Forlì: 56enne super tifoso della Juve muore dopo lo schianto contro un’auto