Incidente in via Gavazzeni a Bergamo donna di 63 anni investita da auto in retromarcia | è grave

L’INCIDENTE. Una pattuglia di Carabinieri di passaggio ha prestato i primi soccorsi e praticato le manovre di rianimazione. La 63enne è stata travolta da un’auto intorno alle 10 di giovedì 24 luglio: trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Incidente in via Gavazzeni a Bergamo, donna di 63 anni investita da auto in retromarcia: è grave

L’incidente con un’auto guidata da un sacerdote, sabato 28 giugno alle 10.30: Alessandro Morlotti avrebbe raggiunto la compagna per pranzo, a Ponteranica. Operaio, viveva con la madre anziana a Bergamo Vai su Facebook

