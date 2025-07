Incidente con auto ribaltata sulla provinciale | in rianimazione la ragazza investita

SAN VITO DEI NORMANNI ‚Äď √ą ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi, la 21enne di San Vito dei Normanni (L.Z. Le iniziali del suo nome) che nella serata di ieri (mercoled√¨ 23 luglio) √® stata investita da un'auto, nella periferia di San Vito dei Normanni. La giovane. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: auto - rianimazione - investita - incidente

Bambino di 11 anni investito da un’auto mentre attraversa la strada a Brescia: ricoverato in rianimazione - Luned√¨ sera un bambino di 11 anni √® stato investito da un'auto mentre attraversava la strada a Sanpolino, un quartiere di Brescia.

Schianto auto-moto: 17enne in rianimazione, coinvolto anche un bambino - Un ragazzo di 17 anni trasportato in elisoccorso e ricoverato all’ospedale in gravissime condizioni, una ragazzina ferita e una famiglia coinvolta nello schianto.

Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione - Violento scontro stasera su strada Baganzola, all'incrocio con  via Parma Rotta: uno scooter e un'auto si sono scontrate, provocando il ferimento di una persona, adesso ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma, nel reparto Rianimazione.

E' ricoverato in Rianimazione il ragazzo di 27 anni investito da un'auto a Sabbione Vai su Facebook

Incidente con auto ribaltata sulla provinciale: in rianimazione la ragazza investita; Incidente con auto ribaltata sulla provinciale: in rianimazione la ragazza investita; Studentessa 23enne investita da un'auto guidata da un turista. √ą in rianimazione.

Incidente in via Gavazzeni a Bergamo: donna di 63 anni investita da auto in retromarcia: è grave - Una pattuglia di Carabinieri di passaggio ha prestato i primi soccorsi e praticato le manovre di rianimazione. Come scrive ecodibergamo.it

Investita mentre attraversa la strada: grave una donna di 63 anni in via Gavazzeni - Momenti di paura questa mattina, giovedì 24 luglio, in via Gavazzeni a Bergamo. Da ecodibergamo.it