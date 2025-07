Incidente Asse Mediano scontro tra tre auto con 2 feriti | caos traffico

Incidente stradale sull'Asse Mediano all'altezza di Lago Patria. Strada chiusa. Sul posto le forze dell'ordine, 118 e Anas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - asse - mediano - scontro

Incidente sull'Asse Mediano: traffico in tilt - Sono ore di "passione" per gli automobilisti sull'Asse Mediano. Un incidente, infatti, sta causando lunghe code in entrambi i sensi di marcia in direzione Napoli all'altezza dello svincolo Frattamaggiore-Afragola.

Incidente lungo l’Asse Mediano: frontale con due feriti - Tempo di lettura: < 1 minuto Lungo la strada statale 162NC Asse Mediano si segnalano code nei pressi dello svincolo Afragola/Cardito, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente occorso in corrispondenza del km 23,700.

Tamponamento sull’Asse Mediano, 2 feriti: incidente stradale ad Afragola, traffico impazzito - Incidente sull'Asse Mediano allo svincolo Afragola-Cardito. Sul posto ambulanze, Anas e forze dell'ordine.

#Frattamaggiore - Tragico incidente. Un uomo di 48 anni è morto dopo uno scontro con un mezzo pesante sull’Asse Mediano. La moglie, 76enne, è grave in ospedale. Indagini in corso. #Cronaca #News #Ospedale #IncidenteStradale #AsseMediano #Notizie Vai su X

#Frattamaggiore - Tragico incidente. Un uomo di 48 anni è morto dopo uno scontro con un mezzo pesante sull’Asse Mediano. La moglie, 76enne, è grave in ospedale. Indagini in corso. #Cronaca #News #Ospedale #IncidenteStradale #AsseMediano #Notizie Vai su Facebook

Incidente Asse Mediano, scontro tra tre auto con 2 feriti: caos traffico; Tragedia sull'asse mediano, violento scontro tra un'auto e un mezzo pesante: morto un uomo; Auto contromano sull'Asse mediano a Cagliari, scontro e due feriti gravi.

Scontro con un camion, muore sull’Asse Mediano - Tragedia ieri sera lungo l’Asse Mediano SS87, all’altezza dello svincolo per Frattamaggiore, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha ... Segnala ilfattovesuviano.it

Incidente mortale sull’Asse Mediano nel territorio di Lusciano: muore 52enne di Mugnano. - È costata la vita a Giovanni Borrelli, 52 anni, l’ennesima tragedia consumatasi sulle strade del Casertano. Riporta ilcrivello.it