Incidente a Torino Cenisia | scontro tra due auto all' incrocio due feriti

Un incidente √® avvenuto nella mattinata di oggi, gioved√¨ 24 luglio 2025, all'incrocio tra via Frejus e via Cesana a Torino. A scontrarsi sono state due auto, una Dacia e una Fiat Panda. Sulla prima viaggiava una donna, sulla seconda un uomo che stava andando a lavorare, come medico, all'ospedale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - torino - auto - incrocio

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, giovedì 15 maggio 2025, all'incrocio tra corso Grosseto e corso Potenza a Torino.

Incidente a Torino Rebaudengo: scontro tra auto e camioncino che si ribalta col suo carico di macerie - Un incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio 2025, in piazza Rebaudengo a Torino.

Incidente a Torino Aurora: scontro tra auto e scooter all'incrocio, grave il centauro - Un terribile incidente è avvenuto all'incrocio tra via Catania e via Buscalioni a Torino nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio 2025.

Incidente a Torino: scontro tra due auto all'incrocio, feriti i conducenti https://ift.tt/mZdcvYX Vai su X

La fortuna ha assistito gli automobilisti protagonisti dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio a Catania all'incrocio fra via Torino e via Fusco: nonostante il forte impatto, per loro solo qualche escoriazione e tanta paura. Sul posto Polizia locale e personale Vai su Facebook

Incidente a Torino Cenisia: scontro tra due auto all'incrocio, due feriti; Scontro tra auto all'incrocio di via Frejus e via Cesana, due auto coinvolte; Incidente a Torino Barriera di Milano: scontro tra auto e furgoncino all'incrocio, un ferito e abbattuto un semaforo.

Terribile incidente a Torino Madonna di Campagna: investito da un'auto, Rodolfo Iachini è morto in ospedale - Un terribile incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 15 luglio 2025, all'incrocio tra via Venaria e via Arnò a Torino. Lo riporta torinotoday.it

Incidente frontale tra auto e moto a Nichelino: ferito il motociclista 60enne, trasferito d'urgenza in ospedale - L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 21 luglio, a Nichelino, precisamente all'incrocio tra via Trento e via Torino. Riporta torinotoday.it