Lodi, 24 luglio 2025 – Simone Uggetti, 52 anni compiuti oggi, ha l’aria di quello che ci è passato, se l’è vista brutta, ne è uscito pulito e ora può raccontare, dal proprio punto di vista, cosa non va nel rapporto politica-giustizia. Da sindaco di Lodi fu arrestato per “turbata libertĂ degli incanti“ nell’assegnazione di una piscina comunale. Saggiò la durezza de l carcere per una decina di giorni e la tempesta mediatica fino al 2023, quando dopo due passaggi in Appello fu assolto. Oggi guarda alla vicenda milanese con disincanto. “I sindaci pagano se commettono errori, esiste una sola categoria per cui questo non vale”, si lascia sfuggire sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Inchiesta urbanistica, l'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti: "Troppi magistrati cercano visibilità "