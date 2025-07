Incendio vicino al cimitero di Piano Gatta | bruciati alberi giardini privati e un casolare

Vasto incendio nella zona di Montaperto e contrada Fauma, vicino al cimitero di Piano Gatta. Le proporzioni del rogo erano così estese che, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli uomini della forestale. Le fiamme hanno bruciato non solo diversi alberi in un’area piuttosto estesa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Fiumicino, incendio di sterpaglie vicino all’aeroporto - Fiumicino, 30 giugno 2025 – Dalle ore 13.00 circa, la Sala Operativa ha inviato sei APS, tre Autobotti, più il funzionario di servizio e Capo Turno Provinciale in Via Geminiano Montanari,42 per un vasto incendio di sterpaglie.

Ardea, ennesimo incendio in una proprietà di nomadi: il fuoco divampa vicino alla litoranea - Ardea, 19 luglio 2025 – Un incendio, l’ennesimo, scoppiato in una proprietà di nomadi, ha messo in allarme la zona di villeggianti romani, a pochi metri dalla litoranea e dal complesso delle Sabbie d’oro.

Incendio sul monte vicino all'aeroporto di Palermo, voli dirottati a Trapani-Birgi e Catania - Un incendio è divampato su Monte Pecoraro, a Carini, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. «In ottemperanza alle regole emanate da Enac entro la distanza di 9 chilometri dal fuoco, alcuni voli sono stati dirottati», fa sapere la Gesap, società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.

Un’imponente nube di fumo, visibile anche a distanza, ha avvolto nel pomeriggio il centro storico di Ostuni rendendo l'aria quasi irrespirabile. Si è riacceso l’incendio che nei giorni scorsi era divampato nei pressi del rondò che conduce al cimitero e a Villanov Vai su Facebook

Le chiese bruciate in Cisgiordania sono un problema - Le violenze dei coloni non aiutano a difendere la causa d’Israele nel conflitto in corso. Scrive ilfoglio.it

Un vasto incendio dal cimitero di Roccalumera si è allungato fino a Rocchenere, aggredendo alcune abitazioni. Domato dopo 6 ore - Un incendio di vaste proporzioni, partito dalle campagne dietro il cimitero di Roccalumera si è allungato fino alla popolosa frazione di Rocchenere del comune di Pagliara. Riporta gazzettajonica.it