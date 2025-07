incendio nel crotonese evacuato un villaggio turistico

Oltre 180 persone sono state evacuate dal villaggio turistico "Volvito", a Cirò Marina, nel crotonese, per un vasto incendio che ha interessato l'area attorno alla struttura e le zone boschive limitrofe. In azione numerose squadre dei vigili del fuoco e gli operatori di Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria. L'incendio si estende su un fronte di quasi un chilometro. Il Comune di Cirò Marina ha attivato il centro operativo per le emergenze. Sempre a causa di incendi, é stata disposta, per motivi di sicurezza, la chiusura temporanea di un tratto della linea ferroviaria e della strada statale 106 ionica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

