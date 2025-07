Incendio minaccia le case Bruciati 17 ettari di macchia

di Irene Puccioni Un vasto incendio di sterpaglie in un campo dove sono installati pannelli fotovoltaici ha minacciato anche alcune abitazioni. Pomeriggio di fuoco, ieri, nel comune di Certaldo dove diverse squadre di vigili del fuoco con il supporto di elicotteri e personale AIB (Antincendi Boschivi) della Regione Toscana sono stati impegnati per molte ore a domare le fiamme che, alimentate dal vento, continuavano a correre divorandosi la collina. L’intervento dei mezzi di soccorso in via Montebello è iniziato intorno alle 12.30. Siamo tra il capoluogo valdelsano e la zona del Piangrande, in campagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio minaccia le case. Bruciati 17 ettari di macchia

