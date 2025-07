Incendio in A1 | fiamme distruggono camion carico di rame

Incendio in autostrada A1 all'alba dove ha preso fuoco un camion. Alle 5:00 i vigili del fuoco di Montelibretti sono intervenuti sull'autostrada del Sole, altezza chilometro 542, per l'incendio di un autocarro carico di cavi di rame che viaggiava in direzione sud, prima della diramazione fra le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

