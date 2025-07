Incendio avvolge una casa di Castellaneta all' interno una coppia terrorizzata salvata in extremis

A Castellaneta una coppia è stata salvata dai Carabinieri durante un incendio che ha minacciato la loro casa. Danni limitati e nessun ferito grave. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendio avvolge una casa di Castellaneta, all'interno una coppia terrorizzata salvata in extremis

In questa notizia si parla di: incendio - casa - castellaneta - coppia

“Addio”. Lutto e choc nella musica: la cantante morta in un incendio scoppiato a casa di amici - Un nuovo lutto scuote il mondo della musica. Una delle voci più originali e indipendenti del panorama cantautorale degli ultimi decenni è scomparsa in circostanze tragiche, lasciando un vuoto profondo non solo tra i fan, ma anche tra chi ha condiviso con lei battaglie civili, progetti artistici e momenti personali.

Incendio spaventoso in Italia, una casa avvolta dalle fiamme: famiglie in fuga - Un vasto incendio sull’isola di Ponza ha generato momenti di grande paura nella giornata del 6 maggio, ma fortunatamente è stato domato grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, dei Canadair, dei volontari della Protezione Civile isolana e dei tanti cittadini che si sono mobilitati.

Incendio alla casa del premier britannico Starmer: arrestato un giovane - Un giovane di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso con l'intento di mettere in pericolo la vita, in relazione a una serie di presunti attacchi incendiari contro proprietà collegate al premier britannico Keir Starmer.

Incendio avvolge una casa di Castellaneta, all'interno una coppia terrorizzata salvata in extremis; Castellaneta, incendio: intrappolati in casa, salvati dai carabinieri; Carabinieri-eroi salvano dalle fiamme una coppia e finiscono in ospedale.

Fiamme e paura a Castellaneta: Carabinieri salvano una coppia intrappolata in casa - Attimi di grande apprensione nel pomeriggio dello scorso 20 luglio a Castellaneta, quando un violento incendio di sterpaglie, alimentato dal vento caldo e dalle alte temperature, ha rapidamente raggiu ... Lo riporta trnews.it

Castellaneta, incendio: intrappolati in casa, salvati dai carabinieri Nei giorni scorsi - Attimi di grande apprensione nel pomeriggio del 20 luglio a Castellaneta, quando un violento incendio di sterpaglie, alimentato dal vento caldo e dalle alte temperature, ha rapidamente raggiunto ... Da noinotizie.it