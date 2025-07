Incendio a Massarosa oggi camion in fiamme blocca la Bretella Automobilisti intrappolati per ore

Massarosa, 24 luglio 2025 – Camion in fiamme, il rogo che si propaga al bosco circostante e automobilisti bloccati per ore sulla Bretella. E' successo nel pomeriggio di oggi a Massarosa, dove un mezzo pesante che trasportava Gpl si è incendiato per cause ancora da chiarire. Il conducente è riuscito a scendere e a dare l'allarme, quindi non si registrano feriti. L'autostrada, per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, è però rimasta chiusa in entrambe le direzione. Gli automobilisti sono rimasti intrappolati sul viadotto di Bozzano per ore, in un tratto nel quale manca la corsia di emergenza e quindi senza possibilità di ricevere acqua o generi di conforto.

In questa notizia si parla di: automobilisti - massarosa - fiamme - bretella

