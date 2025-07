Incendi boschivi perchè la Puglia è più vulnerabile | l' analisi del numero uno dei geologi

Secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia, da un punto di vista geologico e ambientale la Puglia presenta caratteristiche del suolo e della vegetazione che, unite all’aumento delle temperature e alla prolungata siccitĂ , creano un contesto estremamente predisponente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

