In Valvarrone un ponte pedonale da record | sarà il più alto d’Europa

Valvarrone (Lecco), 24 luglio 2025 – Un ponte alto 200 metri. È il Ponte dei Minatori. Sarà il ponte pedonale più alto d’Europa. Collegherà da parte a parte la valle del torrente Varrone tra Tremenico sul versante nord e Lentrèe su quello sud, in Valvarrone. I lavori per costruirlo sono già cominciati. Se ne occupano i tecnici della società Il Ponte dei Minatori, una srl appositamente costituita. Il ponte sarà sospeso ad un’altezza di 200 metri da fondovalle e sarà lungo circa 450 metri. I costi sono interamente sostenuti da investitori privati. Diventerà di sicuro un’attrazione turistica che richiamerà escursionisti in cerca di un ‘esperienza adrenalinica da tutto il mondo, ma servirà pure ai valligiani che a Lentrée hanno case, perché il borgo attualmente è raggiungibile solo tramite un sentiero impervio o una funivia riservata agli operatori minerari delle miniere della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In Valvarrone un ponte pedonale da record: sarà il più alto d’Europa

