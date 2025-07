In Toscana la corsa di prezzi di vendita degli immobili e canoni di locazione

Arezzo, 24 luglio 2025 – In Toscana prosegue la corsa di prezzi di vendita degli immobili e canoni di locazione, allineandosi alla crescita a livello nazionale ma con alcune dinamiche territoriali che disegnano un quadro più articolato in regione. È quanto rivela il report elaborato da Immobiliare.it Insights per Confcommercio Toscana e Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d'affari) Toscana. In Toscana la domanda d'acquisto mostra segnali positivi in quasi tutti i territori toscani t ra gennaio e giugno, a esclusione della provincia di Arezzo e del comune di Massa (-0,4% e -1,9% rispettivamente). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Toscana la corsa di prezzi di vendita degli immobili e canoni di locazione

In questa notizia si parla di: toscana - corsa - prezzi - vendita

Mutui in Toscana, scendono i tassi: è corsa al fisso. Crescono le surroghe - Firenze, 15 maggio 2025 – Mutui di importi più alti e a tasso fisso, surroghe in crescita. Questo il trend dei finanziamenti per l’acquisto di una casa in Toscana secondo l’osservatorio di Mutuionline.

Angelo Branduardi, nuove date del tour in Toscana: parte la corsa ai biglietti - Firenze, 11 giugno 2025 - Si aggiungono numerosi nuovi appuntamenti al tour di Angelo Branduardi “Il cantico”, partito dalla prestigiosa Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi lo scorso 22 marzo.

Mercato immobiliare in Toscana, prosegue la corsa al rialzo per vendita e locazione - Firenze, 23 luglio 2025 - Il mercato immobiliare italiano continua a crescere: a livello nazionale, nei primi 6 mesi dell’anno si registrano aumenti sia nei prezzi di vendita (+2%) che nei canoni di affitto (+5,5%), e anche la Toscana è allineata a questi trend.

Attenzione +++ fake news +++ Periodicamente sui social vengono promosse tessere in edizioni limitate a prezzi irrisori che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune città o in tutta la Toscana. Queste notizie sono fake news! Per Vai su Facebook

In Toscana la corsa di prezzi di vendita degli immobili e canoni di locazione; Mercato immobiliare in Toscana, prosegue la corsa al rialzo per vendita e locazione; Gioco d’azzardo in Toscana, cresce la raccolta ma meno giocatori.

In Toscana la corsa di prezzi di vendita degli immobili e canoni di locazione - 24 luglio 2025 – In Toscana prosegue la corsa di prezzi di vendita degli immobili e canoni di locazione, allineandosi alla crescita a livello nazionale ma con alcune dinamiche territoriali che ... Lo riporta lanazione.it

Mercato immobiliare, in Toscana prosegue la corsa dei prezzi. Sugli affitti Firenze la più cara dopo Milano - Il prezzo medio regionale di vendita, alla fine di giugno, è di 2. Riporta 055firenze.it