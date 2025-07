In Lombardia ci sarà un fondo per il sostegno affitti

Accordo trovato sull'assestamento di bilancio in Regione Lombardia. Il provvedimento si dovrebbe chiudere venerdì 25 luglio. Le opposizioni avevano presentato 7.500 emendamenti e, nei giorni scorsi, sono state avviate trattative per “sfoltirli” in cambio di qualche concessione, come si usa fare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: lombardia - sarà - fondo - sostegno

Calcio serie C. Ternana, l’avversario sarà la Giana Erminio. Domenica alle 18.15 l’andata in Lombardia - di Massimo Ciaccolini TERNI E’ la Giana Erminio l’avversario della Ternana nel secondo turno della fase nazionale dei play-off di Lega Pro.

Carta regionale del turista, la Lombardia accelera: come sarà, a cosa servirà, quando sarà pronta - Milano, 11 giugno 2025 – Carta regionale del turista: il traguardo si avvicina. La Regione Lombardia accelera sul progetto di un pass unico che integri esperienze, servizi e attrazioni turistiche, sul modello di una serie di esempi diffusi in tutto il mondo.

Il patentino per cani “potenzialmente pericolosi” in Lombardia non sarà obbligatorio per tutti: chi compra da allevatori ENCI è escluso. Chi adotta no - Se dovesse passare la Proposta di Legge della Regione Lombardia a livello nazionale, il patentino non sarà obbligatorio per chi compra cani di una determinata tipologia che fanno parte della cosiddetta "save list" da allevatori che hanno il suffisso dell'ENCI.

PERCHÉ REGIONE LOMBARDIA HA SMESSO DI SOSTENERE I NEGOZI DI VICINATO? Borghetti e Piloni (PD): “Settimana prossima in Aula le nostre proposte perché Regione ri-finanzi subito i Distretti locali del Commercio a favore dei commercianti delle n Vai su Facebook

In Lombardia ci sarà un fondo per il sostegno affitti; Parere favorevole della Commissione Cultura ai criteri per il sostegno delle bande musicali e folkloristiche; Bonus studenti: ecco le novità 2025 dal Governo.