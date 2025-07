In Francia coprifuoco per i minorenni fino a settembre in 15 città | la misura per contrastare la criminalità

Tra venerdì e sabato un centinaio di persone con il volto coperto dal passamontagna e in gran parte armate di molotov, armi da fuoco e mazze da baseball, ha assalito diverse decine di poliziotti che stavano arrivando in un quartiere di Limoges. E ancora a BĂ©ziers, nel sud, un’imboscata ai pompieri che erano stati chiamati per spegnere un incendio. Circa 50 gli aggressori, alcuni dei quali appostati sui tetti dei palazzi. E poi a NĂ®mes, lunedì, una sparatoria legata al traffico di droghe nella quale sono rimaste ferite sei persone. In Francia si moltiplicano gli attacchi contro le forze di sicurezza e le scene di guerriglia urbana, nelle banlieue del sud e del centro, sullo sfondo di rivolte di gruppi di giovani di quartieri difficili contro le forze dell’ordine e di rivalitĂ fra bande per il controllo del traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Francia coprifuoco per i minorenni fino a settembre in 15 cittĂ : la misura per contrastare la criminalitĂ

In questa notizia si parla di: francia - coprifuoco - minorenni - settembre

Francia, coprifuoco per i minori in 15 cittĂ ; Coprifuoco per i minorenni in 15 cittĂ francesi: multe fino a 150 euro e genitori convocati in commissariato; Nizza impone il coprifuoco ai minori di tredici anni.

Coprifuoco per i minorenni in 15 città francesi: multe fino a 150 euro e genitori convocati in commissariato - La misura, motivata da problemi di ordine pubblico e violenza urbana, divide l’opinione pubblica. Secondo huffingtonpost.it