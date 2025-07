In consegna anche a Travo i nuovi bidoncini dei rifiuti

Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, Atersir, Iren e Amministrazione Comunale hanno avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali. In linea con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - consegna - travo - bidoncini

Agazzano, a breve attivi gli informatori Iren per la consegna dei contenitori per i rifiuti - Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza, Atersir, Iren e Amministrazione Comunale hanno ora avviato una serie di azioni che consentiranno una gestione ancora più efficace dei servizi ambientali.

In consegna anche a Travo i nuovi bidoncini dei rifiuti; Raccolta domiciliare dei rifiuti, incontro informativo a Travo lunedì 30 giugno alle 21; Raccolta rifiuti, lunedì 30 incontro pubblico a Travo.

Bidoni dei rifiuti rotti: il ritiro è impossibile e il condominio si riempie di spazzatura - Succede a Prato in via Grazia Deledda: residenti esasperati dalla presenza di immondizia. Da msn.com