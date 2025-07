Porte scorrevoli in casa Robur: il direttore sportivo Simone Guerri è impegnato in questi giorni a concretizzare le ultime operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, per definire la rosa stagione 20252026 e consegnarla a mister Bellazzini. Così, nella giornata ieri, insieme all’annuncio di un nuovo giocatore, Niccolò Nardi, è arrivato il congedo da Lorenzo Lollo, che dovrebbe, la prossima stagione, vestire la maglia del Viareggio (l’attesa è per l’ufficialità dell’operazione). Niccolò Nardi (nella foto), trequartista classe 2004, ha firmato un contratto triennale, segno che il Siena crede molto nelle sue qualità , professionali e umane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In casa Robur le porte sono ‘girevoli’. Preso il trequartista Nardi. Lollo saluta