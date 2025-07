In Brasile record di stupri nel 2024 uno ogni sei minuti Oltre il 60% delle vittime sono bambine tra 10 e 13 anni

Il Brasile ha registrato 87.545 vittime di stupro nel 2024: il numero piĂą alto nella serie storica iniziata nel 2011, pari ad una persona violentata ogni sei minuti. Lo segnalano i dati dell’Annuario della Pubblica sicurezza brasiliana, indicando un aumento dello 0,9% rispetto al 2023. Il profilo delle vittime di stupro nel 2024 rivela che la maggior parte dei reati, il 76,8%, è stato classificato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - In Brasile record di stupri nel 2024, uno ogni sei minuti. Oltre il 60% delle vittime sono bambine tra 10 e 13 anni

In questa notizia si parla di: vittime - brasile - ogni - minuti

L’auto ha colpito un palo della luce ed è finita contro la recinzione di un’impresa in via Pomposa nord. Minuti di apprensione per il piccolo di 6 anni. Cos’è successo e le condizioni di salute Vai su Facebook

Recordi di stupri: uno ogni sei minuti; Brasile, aereo precipita vicino San Paolo: a bordo 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Le autorità : «Nes; Aereo caduto in Brasile, dottoressa cambia il biglietto su richiesta del padre e si salva all'ultimo: «Ho avut.

In Brasile nel 2024 uno stupro ogni sei minuti. Nel 77% dei casi la vittima ha meno di 14 anni - Il 76,8%, è stato classificato come stupro di una persona vulnerabile, in cui le vittime hanno meno di 14 anni. Si legge su msn.com