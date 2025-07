Imprese Livolsi | Guerra dei dazi mescola carte degli investimenti

Livolsi: Dazi e incentivi Usa cambiano la geografia industriale globale, l’Italia rischia ma ha le carte per restare competitiva. Roma. “ La guerra commerciale dei dazi di Donald Trump sta rimescolando le carte della geografia industriale globale. Già l’Inflation Reduction Act (IRA) – la maxi-legge varata nell’agosto 2022 dall’amministrazione guidata da Joe Biden per sostenere la transizione energetica americana – aveva messo sul piatto oltre 370 miliardi di dollari in crediti d’imposta e incentivi per attrarre investimenti in energia pulita, batterie, semiconduttori e tecnologie strategiche. Adesso molte aziende di tutto il mondo potrebbero decidere di andare a produrre oltreoceano anche per evitare i dazi di Trump”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it