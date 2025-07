Illecita somministrazione di manodopera nel settore edile 6,4 milioni di euro di costi indebiti e 1,4 milioni di iva evasa

Le attivitĂ info-investigative del Comando provinciale della guardia di finanza di Pescara, a tutela delle entrate erariali e indirizzate verso i settori economici al momento connotati dal maggior rischio di frode, hanno permesso di individuare una societĂ operante nel settore dell’edilizia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: milioni - settore - illecita - somministrazione

Somministrazione illecita di manodopera: nei guai una società milanese leader nel mercato del trasporto e della logistica - E' successo questa mattina, martedì 8 luglio: la Guardia di finanza di Milano ha eseguito il sequestro preventivo di più di 43 milioni di euro ad una società ... Segnala settenews.it

Illecite somministrazioni di manodopera, società operante nel settore edile nella rete della Finanza - Le attività info- ecoaltomolise.net scrive