Il virus West Nile avanza in Italia allerta rossa in tre regioni L’Oms l’aveva previsto | Condizioni favorevoli

Nuovi contagi da West Nile in Italia: in alcune regioni stanno scattando tutti i protocolli di sicurezza. La diffusione del virus in Europa era in cima all‚Äôagenda dell‚ÄôOms.¬† ‚ÄúDestano particolare preoccupazione i virus trasmessi dalle zanzare, tra cui il virus della dengue e il virus West Nile. √ą probabile che si verifichi un‚Äôulteriore diffusione della malattia nel prossimo periodo estivo‚ÄĚ. ‚Äď Notizie.com Scriveva cos√¨ l‚ÄôOrganizzazione mondiale alla sanit√† (Oms) in una nota diffusa il 17 luglio scorso. 🔗 Leggi su Notizie.com

¬© Notizie.com - Il virus West Nile avanza in Italia, allerta rossa in tre regioni. L‚ÄôOms l‚Äôaveva previsto: ‚ÄúCondizioni favorevoli‚ÄĚ