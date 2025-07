Buona la prima di martedì. Buonissima. L’edizione numero 20 del Teatro del Silenzio non delude le attese e conferma quel che ormai sanno tutti: la voce di Andrea Bocelli e l’incanto delle colline che circondano il palcoscenico valgono il prezzo del biglietto che spettatori da tutto il mondo sono disposti a prenotare con mesi di anticipo. Lo sa bene il maestro di Lajatico che questa volta, nelle sue prime parole pronunciate al pubblico, si rivolge in inglese. Perché è noto che l’80% abbondante degli spettatori è arrivato qui con in tasca un passaporto. Le parole non in italiano non sono comunque uno sgarro al suo pubblico di "casa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Teatro del Silenzio. Bocelli e Domingo incantano sotto le stelle. E stasera tocca a Matteo