Il taorminese detenuto a Alligator Alcatraz è stato trasferito si avvicina il rimpatrio

La fine di un incubo. I due cittadini italiani detenuti in Florida, Fernando Eduardo Artese e il taorminese Gaetano Cateno Mirabella Costa, sono stati trasferiti al centro di detenzione ICE di Krome, a Miami, dopo essere stati per giorni rinchiusi nella controversa struttura soprannominata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: taorminese - detenuto - alligator - alcatraz

Dario Giuffrida ci ha raccontato la storia di Gaetano Mirabella Costa, il 45enne di Fiumefreddo detenuto all' Alligator Alcatraz, centro per migranti... Vai su Facebook

Due italiani detenuti nel centro migranti "Alligator Alcatraz" voluto da Trump, uno è il taorminese Gaetano Cateno Mirabella Costa https://ift.tt/NfJib4s https://ift.tt/6CNnobj Vai su X

Il taorminese detenuto a Alligator Alcatraz è stato trasferito, si avvicina il rimpatrio; Due italiani detenuti nel centro migranti in Florida, uno dei due: Siamo in una gabbia; Alligator Alcatraz, uno dei 2 italiani detenuti: «Siamo in 32 in una gabbia».

I due cittadini italiani detenuti ad “Alligator Alcatraz” sono stati trasferiti in un’altra struttura degli Stati Uniti - I due cittadini italiani che erano detenuti da inizio luglio nel centro per immigrati irregolari noto come “ Alligator Alcatraz ”, in Florida, sono stati trasferiti in un’altra struttura dell’ICE (l’a ... Segnala ilpost.it

Usa, i due italiani detenuti nel centro per migranti illegali “Alligator Alcatraz” sono stati traferiti a Miami - I due italiani detenuti nel famigerato “Alligator Alcatraz”, il carcere per migranti in mezzo alle paludi delle Everglades, in Florida, sono stati trasferiti. ilfattoquotidiano.it scrive