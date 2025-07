Il super avvocato americano che dava del tu a Nixon ora vive in Val di Chio e ripara a sue spese una Maestà

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 24 luglio 2025 – È stato folgorato sulla via di Gaggioleto. No, non è famoso come Damasco e forse sono pochi a percorrerlo a cavallo come faceva San Paolo. Però per l’avvocato Aubrey M. Daniel III l’ effetto è stato più o meno lo stesso. Il legale, uno dei giganti americani delle aule, già aveva ceduto al fascino della Val di Chio: tanto da lasciarsi un oceano alle spalle 20 anni fa e decidere di non ripercorrerlo più al contrario. Ora quella Maestà di Gaggioleto ha fatto il resto: un gioiellino di inizio ‘800, che portava il peso degli anni, e sul quale è intervenuto a sue spese, restaurandolo completamente e quindi salvandolo dall’oblio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

