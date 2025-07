Il sottomarino Toti apre le sue porte Giorni e orari delle visite come prenotare

Dal 22 luglio al 7 settembre, da martedì a domenica, è (finalmente) possibile scoprire i segreti del sottomarino Toti, uno dei simboli del Museo della Scienza e della Tecnologia. Un'occasione unica per immergersi nelle missioni dei marinai che dal 1967 al 1997 operarono nella sua grande pancia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Vent’anni dal viaggio del Toti: il sottomarino riapre alle visite - Milano – Il prossimo 14 agosto saranno 20 anni dalla notte in cui le strade di Milano vennero attraversate dall’imponente sagoma del sommergibile Toti nel tratto finale del suo viaggio da Cremona al Museo della Scienza e della Tecnologia.

Il sottomarino Enrico Toti di nuovo visitabile (anche per non vedenti): aperture speciali per i 20 anni al Museo - Visite guidate sul sottomarino Enrico Toti. Milano - Da martedì 22 luglio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano riaprono al pubblico le visite guidate a bordo del sottomarino Enrico Toti, sospese a seguito di un primo intervento di riqualificazione delle aree esterne del Museo.

Sua maestà il sottomarino Toti. Riapre alle visite, è il più amato - Se non avete ancora provato l’emozione di salire a bordo del Sottomarino Enrico Toti è giunto il momento di farlo.

Il sottomarino Enrico Toti di nuovo visitabile (anche per non vedenti ... - Il sottomarino Enrico Toti di nuovo visitabile (anche per non vedenti): aperture speciali per i 20 anni al Museo Nel 2005 l’arrivo a Milano, attraverso la Pianura padana, con oltre 150 mila ... Riporta ilgiorno.it

