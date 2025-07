Il sindaco di Budapest è indagato per il Pride

Il sindaco di Budapest, Gergely Karácsony, sarĂ convocato dalla polizia ungherese in qualitĂ di indagato per il suo ruolo nell'organizzazione del Pride della capitale, svoltosi lo scorso 28 giugno nonostante un esplicito divieto da parte delle autoritĂ . A riferirlo è il portale 444.hu, che. 🔗 Leggi su Today.it

Il sindaco di Budapest sfida Orban: il Pride si terrà sotto l'ala protettiva del Comune - Il sindaco di Budapest ha deciso di sfidare il premier Viktor Orban e il suo bando del Pride, decidendo di far organizzare direttamente dal Comune la parata per il diritti Lgbt+ e provare così ad aggirare i divieti imposti dal governo.

La polizia ungherese vieta il Pride del 28 giugno, il sindaco di Budapest lo conferma - Il 19 giugno la polizia ungherese ha vietato il Pride del 28 giugno a Budapest, invocando una recente legge anti-lgbt+ promossa dal governo sovranista di Viktor Orbán, ma il sindaco di Budapest ha reagito confermando l’evento.

Budapest Pride 2025, bagno di folla per il sindaco della capitale che sfida Orbán - (LaPresse) – Gergely Karácsony accolto da un’ovazione all’arrivo a Városháza Park, la piazza davanti al municipio di Budapest, per la partenza del corteo del Pride.

Sulla questione #Sala indagato a #Milano, la #Schlein dice che sta col Sindaco ma pure con i Pm. Elly, parla del Pride di Budapest che è meglio...

In diretta da Budapest, il Pride. La parata dell'orgoglio LGBTQIA+ è stata proibita con una legge voluta dal primo ministro ungherese Viktor Orbán, ma...

Il sindaco di Budapest è indagato per il Pride; Elena Buscemi parteciperà al Pride di Budapest (vietato dal governo ungherese); Pride, in 200mila a Budapest. Tensioni con l’ultradestra. Schlein: “L’amore non si vieta per legge”.

Budapest, il Pride oggi in diretta - la Repubblica - Il Budapest Pride cittadino, come lo ha ribattezzato il sindaco della città, vero trionfatore della giornata, si sta svolgendo come in qualsiasi altra città occidentale, in un clima di festa ...

Pride Budapest, gli organizzatori: «Siamo in 200mila». Polizia ... - «Grazie, Viktor Orbán, per aver promosso una società più tollerante», ha ironizzato su Facebook.