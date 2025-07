Il Signore degli Anelli e Le Cronache di Narnia in arrivo il film animato sull' amicizia tra Tolkien e Lewis

L'amicizia tra i due celebri scrittori, nata ai tempi di Oxford, verrà raccontata in un nuovo lungometraggio d'animazione. Il legame affettivo tra gli autori de Il Signore degli Anelli e Le Cronache di Narnia, J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, sarà al centro di una nuova produzione animata. Considerati i padri fondatori del fantasy moderno, i due scrittori hanno firmato alcune delle opere più influenti del genere e hanno mantenuto una lunga amicizia nel corso degli anni, iniziata quando entrambi lavoravano all'Università di Oxford. Il racconto dell'amicizia tra Tolkien e Lewis in un film animato tratto da un graphic novel Il lungometraggio sarà l'adattamento del graphic novel The Mythmakers: The Remarkable Fellowship of C. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

