Il Senato approva il disegno di legge che introduce nel Codice penale l' uccisione di una donna perché donna come reato autonomo Restano da superare ancora gli ultimi passaggi alla Camera

P er anni, nonostante numeri, storie e tragedie ripetute, si è continuato a sostenere che non servisse un reato specifico: «Basta l'omicidio», si diceva. Ora quel paradigma si spezza. Con il primo sì unanime del Senato,  l'Italia si avvicina a introdurre nel proprio Codice penale il reato autonomo di femminicidio. Una norma che ancora attende il passaggio definitivo alla Camera, ma che segna già un passaggio storico. È il riconoscimento ufficiale che, uccidere una donna in quanto donna, non è un delitto qualunque.

